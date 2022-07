Kino si pochvaluje například Lenka Poulíčková. „Je to super, těším se i na plánované koncerty. Už jsem byla na druhém filmu,“ neskrývala nadšení.

Vstup je bezbariérový, a proto si filmová promítání mohou užít i vozíčkáři. „Zřídili jsme pro ně vstup od budovy soudu po chodníku kolem bočního vchodu. U vstupní branky za scénou jsme umístili ceduli s telefonním číslem na našeho pracovníka. Ten zdravotně postiženému umožní vstup do hlediště,“ vysvětlil Ecler.

Letní kino se nachází v centru města, pro velkou část lidí je tedy poměrně snadno dostupné. To je podle pořadatelů výhoda i nevýhoda zároveň. „Tím, že promítáme blízko bytové zástavby, můžeme některé lidi rušit. Hledáme však řešení a kompromisy tak, aby to bylo co nejméně. Například s postupujícím večerem snižujeme hlasitost promítaného filmu nebo hledáme ideální pozici pro reprobedny se zvukem,“ dodal Martin Ecler.