Město se rozhodlo pro demolici Sporthotelu, protože v současnosti už neplní žádnou sportovní funkci. „Stávající objekt je nevyhovující. Nemá ani dobrou statiku. Proto místo něj vystavíme náhradní,“ prozradil vedoucí investičního odboru Tomáš Petera. Areál by do budoucna mohl doplnit i skatepark. „Teprve je to v rané fázi. Zvažujeme, jestli by takové umístění bylo vhodné,“ vysvětlil vedoucí investic.

Než si první sportovec otestuje své výkony v novém areálu, bude si muset ještě pár let počkat. „Je nepravděpodobné, že by samotné práce začaly hned v příštím roce. Prvně se musí ještě vyřídit všechny potřebné dokumenty. To zabere i rok. Letos oznámíme výsledky výběrového řízení. Na ně v příštím roce navážeme stavebním povolením a výběrem zhotovitele,“ předeslal Petera s tím, že odhadovaná cena se pohybuje mezi sto až sto osmdesáti miliony korun.

Minigolfové hřiště bude v Pelhřimově za rok

Zásadní proměnou projde také zimní stadion. Kromě jeho přímého propojení s novým hotelem, získá nové opláštění. „Bude to včetně střechy. Díky zateplení snížíme spotřebu energie. Chtěli bychom na stadion přidat také fotovoltaické panely. Ať je sportoviště co nejvíce soběstačné,“ uvedl ředitel Pelhřimovské sportovní Martin Mareš. Další výhodou podle něj bude zvýšení reprezentativnosti. „Nebude to sloužit jen běžným návštěvníkům. Prostory uvítají i sportovce z jiných měst. Nemusí jít nutně o hokejisty, ale i fotbalisty či volejbalisty,“ dodal Mareš.

Město Sportovní hotel zbourá a místo něj postaví nový.

Ten bude propojený se zimním stadionem.

V areálu od příštího roku bude minigolfové hřiště.

V místě také může vzniknout skatepark.

Projekt vyjde až na sto osmdesát milionů korun.

V minulosti do hotelu totiž jezdívali sportovci z Francie, Slovenska nebo Běloruska. „Dříve to bylo hodně vytížené. Jezdívala sem mládež ze zahraniční. Teď taková možnost ubytování v Pelhřimově chybí,“ zavzpomínala Marcela Vrátná, která bývala jeho správkyní. Nostalgii k němu necítí. „Jen ať to zbourají. Budova vznikla v akci Z. Jestli to teď bude udělané profesionálně, tím lépe,“ doplnila Vrátná.