Těm se nelíbí, že přijdou o svůj klid. „Doteď kolem rybníku chodilo jenom pár lidí. A to tu žiju šestnáct let. Jenže už teď mi pod okny hlučí traktor. Až se stezka otevře, budou tu pro změnu jezdit cyklisté a bruslaři. Budou rušit zdejší zvířata. Navíc hrozí, že lidi udělají binec. Vždycky to tak bývá, jakmile je na jednom místě více lidí. A když u Stráže bývalo pálení čarodějnic, odklízel jsem si pak odpadky před chatkou sám,“ postěžoval si Bohumír Hronek, který má chatu hned u vody.

Letos budou Pelhřimovští na napálení čarodějnic najít jiné místo než Stráž. Akce by se však následně měla na místo opět vrátit. V okolí upraveného rybníku by navíc měla v budoucna znít také hudba díky koncertům. Nový vzhled však nedostane restaurace, která stojí poblíž. Budova totiž nepatří městu.

To mrzí Ladislava Duba. „Bylo by pěkné, kdyby předělali i to,“ řekl místní obyvatel.

Rybník Stráž v Pelhřimově bude pro plavce. Rybáři musí jinam

Jinak však má z úpravy radost. „Vždycky je dobře, když se něco děje a něco se staví. A tohle je dobrá investice, ne jako hospoda na Křemešníku. Chodíval jsem se zamlada do Stráže koupat. Mám na to pěkné vzpomínky. A teď by je mohli mít i jiní. Kromě cyklistů by sem určitě mohli chodit maminky s kočárky a dětmi, až to půjde,“ dodal Dub, který v okolí rybníku chodí venčit psa.

Ryby ve Stráži zůstabou

Ve Stráži nadále zůstanou ryby, takže rybáři nebudou o rybolov ochuzeni. Vodní plochu mají zájem využívat i pelhřimovští kajakáři. „V okolí není moc vhodných míst, kde bychom mohli trénovat. Stráž je na to ideální. A kdybychom tam mohli nechávat lodě, ušetřili bychom si práci. Navíc bychom je mohli půjčit i zájemcům, kteří by se k nám mohli pak přidat. Ale komerční pronájem neplánujeme,“ popsal předseda kajakového oddílu Lukáš Mixa.

Část zhruba třicetimilionového rozpočtu pokryje dotace. Ta přesahuje částku jedenácti milionů korun.

Nezletilé dívky muž z Pelhřimova kontaktoval přes internet. Pohlavně je zneužil

Na obnovu rybníku se těší Vladislav Vacek. „Ve vodě jsem se koupal. Pak jsem přestal kvůli rybářům. Voda se zhoršila, když přikrmovali ryby. Teď místo dostane druhý dech. Bydlím kousek od něj, takže ho dobře znám. Určitě budu sledovat, až to bude hotové. Teď ještě aby v té restauraci dávali dobré pivo,“ předeslal Vacek.

V Pelhřimově plánují i další novou cyklotrasu. „Vznikne také ve směru na Pavlov. Také to bude kryté dotacemi,“ uvedl už dříve pro Deník vedoucí investičního odboru Tomáš Petera.