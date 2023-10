Sypejte v zimě na chodníky speciální posyp, a ne sůl, ta nám ničí cesty. K tomu vyzývá pelhřimovská radnice obyvatele města. Každému, kdo se přihlásí, dá radnice posyp zdarma.

Obyvatelé Pelhřimova si mohou v technických službách opět objednat posypový materiál na zimu. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Karel Pech

Obyvatelé Pelhřimova si speciální posyp mohou objednat v pelhřimovských technických službách. „V pracovní dny od 6 do 14 hodin na telefonním čísle 565 323 138 nebo prostřednictvím e-mailu info@tspe.cz , a to do úterý 24. října,“ upozornila mluvčí města Andrea Unterfrancová.

Všem, kteří se o posyp přihlásí, město rozveze posypový materiál v plastových pytlích, letos v termínu od 25. října do 3. listopadu. Pelhřimov rozdával lidem posyp i v předchozích letech. „V loňském roce jsme vydali devět tun inertního posypového materiálu. Dodáváme ho v pytlích po třiceti kilogramech, takže to činilo 300 pytlů," informoval Jaromír Kylsán, vedoucí technik údržby.