Už nyní ale očkování funguje i v druhém očkovacím centru v Nemocnici Pelhřimov, konkrétně v prostorech lékařské pohotovosti, v přízemí dětského oddělení při vstupu z ulice Slovanského bratrství.

V pondělí 12. července tam bylo poprvé naočkováno osmačtyřicet dětí ve věkové skupině dvanáct až patnáct let. Další očkování se uskuteční v pátek 16. července, kdy bude vakcína podána dalším sto dětem. Kompletní očkování všech věkových kategorií se pak do těchto prostor přesune v týdnu od 23. srpna, po skončení očkování v pelhřimovském Máji.

V Očkovacím centru Kulturní dům Máj bylo od jeho otevření, které se uskutečnilo v polovině února letošního roku, naočkováno více než dvaapadesát tisíc očkovacích dávek.

„Nemocnice Pelhřimov žádá všechny, kteří jsou zaregistrováni k očkování o dodržování termínu a času, který si zvolili pro očkování proti onemocnění Covid-19. Ve vakcinačním centru stráví jen nezbytně nutnou dobu, která je potřeba k vlastnímu očkování a současně nebude docházet ke kumulaci, a tím zvýšené koncentraci osob,“ sdělila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Dodala také, že očkovací látky jsou vždy v dostatečném množství distribuovány na počet registrací v daném termínu.

Očkování v Očkovacím centru KD Máj Pelhřimov:



• první dávky očkování – termíny rezervací do 30. 7. 2021.

• druhá dávka očkování – všechny rezervované termíny dospělých a dětí od 16 let do 20. 8. 2021.

• děti ve věku 12 – 15 let se v KD Máj neočkují.



Očkování v Očkovacím centru Nemocnice Pelhřimov:



• všechna očkování dětí 12 – 15 let (první i druhá dávka).

• očkování dospělých a dětí od 16 let – nové rezervace prvních dávek od 2. 8. 2021