Že móda turistických koloběžek pronikla do Pelhřimova, zatím nevadí řidiči Luboši Vomelovi. „Koloběžek v Pelhřimově tolik není. Já na koloběžce v ulicích moc lidí nepotkal. Je to móda a s módou se nedá nic dělat. Jezdí na nich dokonce i důchodci,“ poznamenal.

Milan Štěpánek, který přijel na výlet do Pelhřimova s rodinou z Chrudimi prohlédnout si muzeum bratrů Lipských, vítá možnost půjčit si ve městě něco na svezení. „Dobrý nápad. Jsme tady na týden, takže třeba koloběžku vyzkoušíme. Cena se mi líbí,“ řekl Deníku.

Pelhřimov a koloběžky: turisté mohou objevit MÚZYum Lipských či Beachwell

Možnost zajít do informačního centra pro koloběžku a projet se na ní po městě mají návštěvníci Pelhřimova i domácí od června letošního roku. Podle Jany Výborné z Turistického informačního centra ale již loni učinilo město pokus koloběžky návštěvníkům Pelhřimova nabídnout. „Byl to takový nultý ročník. Letos se koloběžkám dostalo daleko větší propagace. Dvě jsme postavili ven před infocentrum, aby je zájemci měli hned na očích. Ne všichni lidé se při návštěvě města přijdou hned zeptat, jestli máme koloběžky,“ vysvětlila Výborná. Jak dodala, návštěvníci Pelhřimova si na novinku postupně zvykají a koloběžky se půjčují. „Týdně máme několik výpůjček. Většinou rodiny s dětmi a dospělí tak do padesátky. Projedou se po městě, jedou na cyklostezku,“ poznamenala Výborná. Letos se mohou návštěvníci Pelhřimova projet na koloběžce například kolem nově upraveného rybníka Stráž.

Se zájemci o koloběžky má informační centrum zatím jen dobrou zkušenost. „Dosud se nestalo, že by koloběžku někdo odcizil nebo poškodil. Při zapůjčení vybíráme vratnou kauci a z poplatků za půjčení hradíme servis. Takže zájemci se nemusejí bát, že by vyjeli do ulic na špatně seřízeném stroji,“ zdůraznila Výborná.

Půjčovna koloběžek v TIC Pelhřimov

Ceník: 2 hodiny 70 Kč, 4 hodiny 120 Kč, celý den 200 Kč. Cyklistická přilba 30 Kč, zámek na koloběžku je zdarma.

Při výpůjčce se vybírá vratná kauce 1000 Kč.

V období od 1. června do 30. září je možné si koloběžky půjčit denně od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00.

Infocentrum provozuje Kulturní zařízení města Pelhřimova. Podle mluvčí městského úřadu Andrey Unterfrancové provozovatelé vybírali koloběžky tak, aby byly vhodné pro jízdu v různých terénech. Po dlažbě náměstí i asfaltu a nezpevněných cestách.

Móda se mění

Koloběžky jsou móda a ta se mění, potvrzují zkušenosti z Třebíče. Podle šéfky městské policie Lucie Šerkové brázdily ulice města zpočátku často sdílené koloběžky půjčované pomocí aplikace. „Dneska jsou to zase hlavně elektrokola. Trendy se mění. S uživateli koloběžek ani elektrokol nemáme problémy. Ty, co nejezdí neopatrně, upozorníme,“ dodala.

Starosti s půjčenými koloběžkami nemá podle mluvčí magistrátu Anety Hrdličkové ani město Jihlava. Na Vysočině tedy zřejmě nedochází k tomu, co musí řešit například jihomoravské Znojmo. Zatímco loni zjara mohli obyvatelé Znojma využívat jízdu na zhruba dvacítce sdílených elektrokoloběžek, letos najdou na obvyklých stanovištích jen jednotlivé. Většina koloběžek je po loňské sezoně kompletně rozbitá. Podle provozovatele jde o nevšední situaci. „Provozujeme sdílené koloběžky v Třebíči, Uherském Hradišti či Brně. Ve Znojmě se ale jedná o neobvykle velký počet poškozených koloběžek,“ sdělil Deníku Jiří Hofr ze společnosti Yoyoway, jež sdílené koloběžky ve městě zajišťuje. Důvodem neobvykle vysoké devastace koloběžek ve Znojmě je s největší pravděpodobností nešetrné zacházení.

Obec Kámen půjčuje lidem koloběžky zdarma. Na jízdu po vsi

V Pardubicích se zase radnice rozhodla sdílené koloběžky, které se povalují různě na ulicích a překážejí, zabavovat a vymáhat za ně od provozovatele sdílené mobility poplatky.