Pelhřimov přichází o desítky milionů korun ročně. Ubývá mu obyvatel

Pelhřimov se vylidňuje. Za posledních deset let městu ubylo téměř sedm stovek obyvatel. To trápí vedení města i kvůli tomu, že přichází o velké peníze do rozpočtu. „Hlavním důvodem úbytku obyvatel je fakt, že mladí lidé z Pelhřimova odcházejí do větších měst za prací,“ uvedla mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Pelhřimov přichází o desítky milionů korun ročně. Ubývá mu obyvatel. | Foto: Deník/Denisa Krejčí