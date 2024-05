Ulice Nádražní a Tylova. Parkování hrozné. Mimo centrum je všude problém zaparkovat a na sídlišti je to ještě horší. To řekl Deníku třeba motorista Milan Dvořák. „Čím víc aut lidé mají, tím víc místa potřebují. Ale to je nutnost. Dneska se bez auta neobejdete, je to pohodlnější než čekat na autobus,“ konstatoval. Podle druhého řidiče Zdeňka Čecha by se mělo za parkovací místa všude platit. „A to i na sídlišti. Podle dopravní značky. Kdo si místo zaplatí, tak ať ho má. Cizí tam nemá co dělat,“ navrhl.