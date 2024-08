Příští rok bude osmisté výročí od založení Pelhřimova. Hlavní oslavy město plánuje na polovinu příštího září. Příležitost se zapojit do připravovaného programu mají i místní, spolky a také firmy. Návrhy mohou podat do konce října.

Plány nastínil místostarosta Karel Kratochvíl. „Program bude zaměřen hodně kulturně. Podíváme se do historie města a zároveň bychom rádi představili budoucnost. Ukázali, kam by se Pelhřimov měl ubírat v následujících letech,“ předeslal. A dodal, že město už na programu pracuje. „Je to z toho důvodu, že s umělci je potřeba jednat a uzavírat smlouvy dlouho dopředu. Určité body programu už se nám tedy rýsují,“ uvedl.

Do přípravy oslav se mohou zapojit také sportovci. „Dovedu si představit třeba utkání staré gardy se současnými hráči,“ podotkl Kratochvíl s tím, že by se mohly představit také zdejší firmy. „Zabýváme se i myšlenkou víkendové výstavy. Na ní by mohly ukázat své know-how,“ doplnil místostarosta. Nápady mohou zájemci směřovat na email kratochvil.k@mupe.cz nebo telefonní číslo 725 160 090.