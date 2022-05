Před používáním Roundupu i glyfosátu však varují ekologové. „Bylo by dobré to omezit. Jde o rychlé řešení, ale nebere v potaz dopad na životní prostředí. Zaměřme se na to, jestli jde skutečně o plevel, nebo jdou rostliny jinak využít,“ upozornila ekoložka Karla Vincenecová z Ekologického institutu Veronica. A dává příklady alternativního přístupu. „Plevel se dá odstranit černou plachtou a působením slunce. Možností je i čištění horkou párou či vodou,“ dodala s tím, že to takové řešení zabere čas.