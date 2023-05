Pelhřimov bude mít nový hotel. Projekt si lidé prohlédnou v červnu, podívejte se

/VIZUALIZACE/ Do dvou let by se mohl v Pelhřimově začít stavět nový hotel. Ten mu chybí od doby, kdy ve městě skončilo ubytovací zařízení Rekrea. Hotel by mohl sloužit například sportovcům. Součástí stavebního projektu je i nový plášť pro budovu zimního stadionu. Stavba bude stát miliony.

Nevyhovující ubytovna Sporthotel v Pelhřimově půjde k zemi. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Pelhřimovu dlouhodobě chybí hotel, radnice se proto rozhodla nahradit nevyhovující ubytovnu Sporthotel v areálu Pelhřimovská sportovní. "Budovu strhneme a postavíme místo ní hotel s kapacitou až sto padesát míst,“ uvedl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš. A nejde jen o ubytování, součástí projektu je také návrh na opláštění přilehlého zimního stadionu a řešení okolního veřejného prostranství. Stavba Vysočiny může být z Pelhřimovska. Která se vám líbí nejvíce? Hlasujte Architektonicko-projektová soutěž má už svého vítěze. „Vyhrálo Studio Boele. Jeho návrh vybrala porota z celkem sedmi studií,“ doplnil místostarosta Jaroš. Stavba hotelu, která začne do dvou let, přijde městský rozpočet asi na sto milionů korun. Pro obyvatele Pelhřimova připravila radnice v půli června veřejnou prezentaci projektu. Pelhřimov žije sportem, ubytování pro sportovce mu ale chybí. Myslí si to i vedoucí zimního stadionu Zdeněk Konečný. „Ve městě místo pro třicet lidí najednou není. Když pořádáme na stadionu hokejové soustředění, hledáme místo, kde se dá, ale ne vždy se to podaří a pak musíme akci zrušit. Naposledy k nám volali sportovci z Prahy. Neměli jsme pro ně ubytování, a tak ztratili zájem,“ popsal Konečný. Bývalý hotel Rekrea.Zdroj: Deník/Jiří JíraJak skončil hotel Rekrea

Vlastníkem budovy hotelu Rekrea, dominanty Pelhřimova, byl Svaz českomoravských spotřebních družstev (SČMSD). Ještě v roce 2009 jeho předseda Zdeněk Juračka avizoval, že se o využití budovy zajímají tři podnikatelé. Ale na koupi nedošlo. Až v roce 2015 objekt koupila soukromá společnost, která se v něm rozhodla provozovat dlouhodobý pronájem apartmánů s dalšími přidruženými službami. O hotelové služby společnost neměla zájem. Hotel v Pelhřimově chybí i místní nemocnici. „Od roku 1994 jsme pořádali chirurgické dny, ale když jsme přišli o hotel, tak z dvoudenního kongresu zbyla jednodenní akce a kongres ztratil původní smysl. Nakonec jsme chirurgické dny zrušili úplně,“ řekl ředitel nemocnice Jan Mlčák. Pelhřimov přišel o hotel Rekrea před více než deseti lety. Původní vlastník, Svaz Českomoravských spotřebních družstev, o něj ztratil zájem a budova chátrala. Nový investor získal budovu v roce 2015 a přeměnil ji na nájemní byty.

