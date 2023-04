Projekt Zelený vrch Pelhřimov zahrnuje několik typů bydlení. Jsou to pozemky se společným dvorem, terasové i bytové domy. Vedle toho vzniknou v lokalitě také obchody, služby a dokonce i supermarket. Nebude chybět ani zeleň, stromy budou i v ulicích a nový park má mít rozlohu pět tisíc metru čtverečních, což je téměř celé fotbalové hřiště.

Obyvatelé Pelhřimova stavbu nových bytů a domů ve městě vítají. „Těším se, až bude Zelený vrch dokončený. Často přijíždím do Pelhřimova od Jihlavy a je to takové zvláštní – pořád je vedle silnice pole, najednou nemocnice a už je člověk ve městě. Nová čtvrť bude urbanisticky jednoznačně krokem vpřed,“ usoudila Eva Tůmová z Pelhřimova.

Ona sama je se svým bydlením spokojená, stěhovat se nechce. Zájem o bydlení v Pelhřimově a okolí však je a už nyní jsou v prodeji pozemky pro individuální rodinné domky. „Přes devadesát procent z nich již má vážného zájemce, se kterým jsou sepsané potřebné dokumenty a dá se tedy říci, že tyto pozemky jsou již prodané,“ sdělil jednatel společnosti Zelený vrch Pelhřimov David Štursa.

Přístup na pozemky již napojené na inženýrské sítě budou mít jejich majitelé po vybudování a kolaudaci cest, to má být nejpozději do konce června příštího roku. Nově jsou v prodeji i pozemky se společným prostranstvím, takzvaná hnízda. Další druhy bydlení, terasové a bytové domy, mají nejbližší termín k nastěhování v roce 2025. „To platí i pro obchody a služby. Ale to je opravdu vzhledem k aktuální situaci na trhu s realitami pouze odhad,“ řekl Štursa.

Bydlení pro šest set lidí

Zájemci o bydlení v bytech pak mohou kromě webových stránek projektu navštívit radnici a podívat se, jak budou tyto domy vypadat. „V současné době je na stavebním úřadě projektová dokumentace bytových domů k nahlédnutí,“ prozradila mluvčí městského úřadu Andrea Unterfrancová.

Celkem by mohlo v nové lokalitě najít bydlení až šest set lidí. Díky mírně svažitému terénu budou mít hezký výhled na Pelhřimov, který je s necelými šestnácti tisíci obyvateli nejmenším okresním městem na Vysočině. Naopak co se týče nezaměstnanosti, je v okrese takřka nejlepší situace v republice, práce tam zkrátka je.

Samotné město Pelhřimov plánuje do budoucna stavět i na vlastních pozemcích. Projektu Zelený vrch pomáhá. „Jedná se o posílení vodovodu, výstavbu chodníků a komunikací mimo Zelený vrch, které lokalitě zajistí kvalitní zásobovaní pitnou vodou a přístup,“ vyjmenoval Štursa.

Radnice počítá s tím, že po kolaudaci převezme cesty v lokalitě a bude se o ně starat, samozřejmostí je i svoz odpadků a další služby. Jen se zavedením městské hromadné dopravy do lokality se dle radnice zatím nepočítá. Otázkou je, zdali bude potřeba, člověk se dostane do centra města pěšky za čtvrt hodiny.