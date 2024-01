Pelhřimov není Český Krumlov. Změny a dražší parkování kritizuje opoziční zastupitel Pavel Hájek. „Naše Změna pro Pelhřimov předložila radnici návrh, aby systém parkování byl zvýhodněný hlavně pro rezidenty. Pro lidi, kteří ve městě žijí a podnikají. Tupé zdražování je nesmysl. Centrum města nebývá nikdy přeplněné a po páté hodině odpolední je vylidněné. Nikdy tam není tolik aut, že by cizí neměli kde parkovat,“ řekl Deníku. Podle zastupitele Hájka není šťastným krokem ze strany radnice zdůrazňovat výhody pro návštěvníky Pelhřimova a zapomínat na místní. „Jestli má radnice něco takového v úmyslu a myslí na turisty, pak bych navrhl změny parkování pouze v době turistické sezony,“ poznamenal s tím, že Pelhřimov ale není tak významné město, aby se kvůli tomu mělo parkování v centru znevýhodnit na úkor místních. „Například letní festival rekordů měl v minulosti úspěch a lidé kvůli tomu do Pelhřimova jezdili, jenže ta doba je pryč,“ zdůraznil zastupitel.

Rozhodnutí radních zdražit parkovné na náměstí i rezidentské karty kritizuje i podnikatel a zlatník Miroslav Kubů. Provozovnu má přímo v centru. „Parkování v centru Pelhřimova je dnes dražší než v Táboře. Štve mě to. Je to nesmysl. Radnice staví cyklostezky, investuje do nich miliony a domácím zdražuje a ztrpčuje život,“ řekl Deníků. Jak dodal, výhodné parkování pro cizí ho nezajímá. „Radnice má myslet hlavně na nás, co ve městě podnikáme,“ zdůraznil zlatník s tím, že se mu nelíbí ani zdražování parkovacích karet pro rezidenty. „Kolegyně má parkovací kartu, ale když chce na svém místě parkovat, musí do práce přijet hodně brzy, jinak je místo obsazené a nikoho to nezajímá,“ prohlásil.

Změny v parkování v centru přijímá s rozpaky i knihkupec Jiří Dvořák z knihkupectví U Vrány. „Já bych spíš než ceník změnil systém parkování v centru. Turistům a návštěvníkům města bych nabídl spíš víc služeb než volné místo k zaparkování,“ poznamenal.

V centru Pelhřimova je parkování ve všední dny, vyjma večerů, zpoplatněno. Zdarma tam mohou řidiči stát jen půl hodiny, a to ještě ne všude. Zdražily i předplacené parkovací karty. Například na Tržním náměstí za městským úřadem z loňských 1200 na 1800 korun. Místostarosta Zdeněk Jaroš zopakoval, že cílem změn lepší dostupnost centra pro návštěvníky. Místostarosta chápe, že systém znevýhodňuje místní, kteří bydlí v centru, oproti těm, kteří bydlí v jiných částech města a mají parkování zdarma. „Jinak to ale v centru vymyslet nelze,“ dodal s tím, že v budoucnu se i na jiných místech Pelhřimova bude za parkování platit. Podmínky v parkování se v budoucnu změní i pro obyvatele, kteří bydlí mimo centrum a parkují tam zdarma.

Nové parkování v Pelhřimově: Masarykovo náměstí loni: první hodina 10 korun, každá další dvojnásobek

Masarykovo náměstí letos: 30 korun za každou započatou hodinu stání

rezidentská karta Tržní náměstí: loni 1200, letos 1800 korun Kompletní seznam nových cen parkovného v Pelhřimově je zde.

Zdražení poplatků za parkování chce radnice obyvatelům vynahradit tím, že plánuje stavbu dvou nových parkovišť. Jedno v lokalitě Táborská, kde vznikne 172 parkovacích míst a druhého u řeky Bělé v blízkosti nákupní zóny Billa.