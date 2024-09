Před devátou hodinou se otevírají dveře v prvním patře, ve kterém se nachází nové odborné učebny. První žáci tohoto oboru, kterých je v tuto chvíli třiadvacet, plní místnost a společně si povídají. Děvčata se smějí a čekají, co se bude dít. Mezi dívkami stojí jediný chlapec, který do nového oboru spolu s dalšími dvaadvaceti děvčaty nastoupil. Je jím Tadeáš Jursa, který by chtěl v budoucnu studovat farmacii. „Přemýšlel jsem celkově o zdravotnictví, a protože tento nový obor byl blízko, tak jsem se sem přihlásil,“ uvádí student oboru Praktická sestra.

Přidává se k němu i další ze studentek. „Já jsem měla jasno, kam chci jít, takže když se otevřel tento nový obor, vůbec jsem neváhala a hned se hlásila,“ vysvětluje Karolína Adamcová.

Podobně to vidí i ostatní žáci. „Mě v osmé třídě začal bavit přírodopis, zrovna když jsme probírali lidské tělo. Všimla jsem si, že je to fajn škola a nový obor, tak jsem si vybrala Pelhřimov,“ vypráví Alexandra Ševčenko.

Po úvodním přivítání všech přítomných je poprvé možné nahlédnout do nových učeben. „Studenti budou ve výuce rozděleni do dvou skupin. Proto tady jsou i dvě odborné učebny,“ vysvětluje staniční sestra interny a vyučující studentů Anna Palánová. „Zároveň tady budeme dvě učitelky, které budeme mít studenty na starosti a budeme je výukou provázet,“ dodává.

První učebna je vybavená také dvěma velkými polohovatelnými postelemi. V nich pod pokrývkou leží dvě figuríny pacientů. Plastové osoby jsou oblečeny do nemocničních košilí a každá má na ruce svůj náramek se jménem a dnem narození. Místnost a všechny detaily, na které při přípravě učeben vedení myslelo, realisticky kopíruje opravdové nemocniční pokoje.

Kromě dvou učeben jsou v prostorách i ukázkové místnosti. „Udělali jsme tady i prostory jako toalety nebo koupací lůžko, Použili jsme i vybavení, které jsme měli z budov, když jsme se stěhovali do nového pavilonu,“ vysvětluje přítomným náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Vladimíra Macháčková.

Přítomní se přesouvají k dětské postýlce, která stojí na samém konci místnosti. Naklání se a pozorují model kojence, se kterým se studenti také budou učit pracovat. V učebně nechybí ani dvě paže, které žákům pomohou získat zkušenost s odebíráním krve. „Studenti během prvního a druhého ročníku budou chodit do těchto odborných učeben. Ve třetím a čtvrtém ročníku pak budou mít už vyloženě praxi po jednotlivých odděleních nemocnice,“ vysvětluje ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Lukáš Tříska.

Studenti si jednotlivé učebny prochází a s nadšením si prohlížejí veškeré vybavení a pomůcky, se kterými budou během svého studia pracovat. „Působí to na mě moc dobře, hlavně pocit, že to udělali kvůli nám, tak je to příjemné,“ svěřuje se jedna ze studentek a ostatní spolužáci přikyvují. „Zatím se ještě stále rozkoukáváme, ale očekáváme, že to bude těžké,“ směje se další ze studentek v jedné z nových učeben, když se kolem sebe rozhlíží.

Výuku v těchto učebnách budou mít žáci vždy při odpolední vyučovánýuce. „Musíme mít bílé pláště a boty,“ upřesňuje student Jursa.

Přítomní se přesouvají na další místa v prvním patře nemocničního pavilonu, kde leží nové učebny. Macháčková, která přítomným ukazuje prostory, otevírá dveře koupelny. Všem se naskytne pohled na velké modré lůžko, na které budou studenti přesouvat figuríny a učit se základy hygienické péče.

Nechybí ani gynekologicko-porodní oddělení, ultrazvuk, zkumavky a obvazy. „V počátku to bude spíše teoretická výuka, na kterou potom bude navazovat praktická výuka,“ vysvětluje Palánová. „První praktická věc, co žáky čeká, bude úprava lůžka. Budou se učit stlát postel, umývat je a podobně. Dále na to navazuje hygienická péče, kdy se budou učit koupat jak ležícího pacienta na lůžky, tak i ty, kteří nejsou úplně ležící,“ upřesňuje vyučující praktických předmětů.

Studentům v nových učebnách začne klasická výuka již příští týden. „Z odborných předmětů máme letos ošetřovatelství a somatologii,“ zamýšlí se Jursa, který spolu s ostatními studenty bude v nových učebnách získávat praktické zkušenosti po celou dobu svého studia.