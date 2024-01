/VIDEO/ Dětí je hodně, ale místa pro ně málo. Podmínky pro výuku v Základní škole Na Pražské v Pelhřimově by se však brzy měly zlepšit.

Škola Na Pražské v Pelhřimově | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

„To díky nástavbě na školním traktu budovy prvního stupně za zhruba za 72 milionů korun,“ řekla Deníku mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Jak dodala, cílem ale není zvýšit počet dětí ve škole. Třídy jsou už plné. Nýbrž zlepšit podmínky pro výuku, otevřít pro děti novou družinu, odborné učebny a knihovnu. Nástavbu školy radnice v Pelhřimově zařadila do priorit rozpočtu pro letošní rok. Počítá s i evropskou dotací.

Podle zástupce ředitele Pavla Krandy škola Na Pražské nové prostory nutně potřebuje. „Třídy jsou přeplněné. V každé je kolem třiceti žáků. Tomu musíme přizpůsobovat výuku,“ konstatoval Kranda.

Pelhřimov připravuje nástavbu na budově základní školy Na Pražské už déle než rok. „Z architektonického hlediska problém přeplněných tříd vyřeší nástavba traktu budovy prvního stupně tak, aby došlo k sjednocení s vedlejším traktem druhého stupně,“ upřesnil vedoucí investičního oboru města Pelhřimov Tomáš Petera.

Cena stavby je v desítkách milionů korun. Proto město Pelhřimov požádalo o dotace. Podle Petery se dělníci vrhnou do díla, ještě když do školy budou chodit děti. „Město nemá prostory, kam by žáky přestěhovalo. Naší snahou je zajistit, aby stavební práce nerušily výuku,“ dodal Petera.

S takovou situací škola už počítá. „Dohodli jsme se, že hlučné práce dělníci odloží na dobu, kdy ve škole bývá minimum žáků, například odpoledne,“ upřesnil zástupce ředitele Kranda.

Díky nástavbě bude v budově školy možné otevřít školní družinu, která dnes ve škole chybí. Další místnost bude multifunkční klubovna s čítárnou, místnost pro výtvarnou a hudební výchovu. Takové prostory na prvním stupni neexistují. V nové nástavbě se najde prostor pro učebnu přírodních věd, zeměpisu a jazyků.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Žáci se dočkají i nového vybavení učeben. Hlavním cílem je celková modernizace zázemí školy, včetně zajištění bezbariérových prostor.