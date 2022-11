Svou vlastní specialitou se může pochlubit Humpolec. Tam navazují na několikaletou tradici a mají svůj vlastní rostlý vánoční stromek. Tyčí se na Horním náměstí a lidé se už mohou přijít podívat, jak je nazdobený. Okolí však rozzáří až první adventní neděli. „Určitě chci být u toho. Vždycky je to pěkná podívaná. Ta pravá vánoční atmosféra pro mě ale začíná Mikulášem,“ přiblížil Jindřich Ehrlich. Ten je spokojený i s výzdobou ve městě. „Jsem rád, že se to nepřehánělo. Jsme malé město, vypadalo by divně a přeplácaně, kdyby toho bylo víc,“ dodal muž z Humpolce.