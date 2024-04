Krásy a zákoutí Česka jsou o něco blíže lidem z Pelhřimově. Přímou linkou se totiž nově dostanou ze svého města až k Českému moři. Kromě Lipna je však autobus zaveze i do Brna či Českých Budějovic.

Z Pelhřimova až na Lipno. Autobusová linka nově jezdí z Vysočiny k Českému moři; Zdroj: Se souhlasem dopravce | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Přímé autobusové spojení z Moravy k Českému moři a zpět bude fungovat v pátek a o víkendech. Dopravce RETROBUS Line uvedl, že nová linka nabídne lepší sobotní spojení na trase České Budějovice - Pelhřimov - Brno. „Nový spoj bude vyjíždět v sobotu v 8:15 z Brna přes Jihlavu, Humpolec, Pelhřimov, Kamenici nad Lipou a Jindřichův Hradec do Českých Budějovic, odkud pokračuje na Lipno,“ informoval dopravce.

Opačně pojede spoj taktéž v sobotu v devět hodin z Lipna přes Český Krumlov, České Budějovice, Pelhřimov a Jihlavu do Brna, odkud pokračuje do Olomouce. „Přímé spoje zjednoduší cestování v době nadcházející výluky na železnici, kdy cesta autobusem z Brna do Českých Budějovic bude téměř o hodinu kratší oproti vlaku. Přímé spoje zkvalitní také spojení do turistické destinace Lipensko. Využít jej mohou jak víkendoví turisté, tak vodáci mířící z Moravy na vodu,“ sdělil dopravce.