Pouťová veselice v Pelhřimově s sebou přináší dopravní omezení. Nepohodlí spojené s dopravními zákazy dříve vynahradili pořadatelé pouti řidičům a návštěvníkům města zapálením pověstného pelhřimovského krematoria. Ale to se letos nekoná.

Pelhřimov před poutí | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Počínaje sobotním ránem až do neděle do neděle 27. srpna do půlnoci je pro veškerou dopravu zavřená celá ulice Tyrše, část ulice Solní a prostor okolo kostela svatého Bartoloměje,“ informovala mluvčí radnice v Pelhřimově Andrea Unterfrancová. Průjezd je povolený jen pro záchrannou službu a hasiče.

Řidičům komplikuje od středy i vjezd na parkoviště u obchodního domu Vysočina. Auta smějí projet jen ulicí Hrnčířskou. Aby toho nebylo málo, už od středy večer do pondělní půlnoci jsou zavřená parkoviště za městským úřadem a u lékárny U svatého Víta.

Kdo slyšel o pouťové pelhřimovské recesistické akci pálení krematoria a chtěl by ji vidět, má letos smůlu. Dříve krematorium v sobotu večer v rámci pouti zapálili hasiči i s trápeními, která obyvatelé Pelhřimova mohli napsat na papír a vhodit do rakve uvnitř. Recesistická zábava ale bohužel zanikla. „Stalo se to před covidem. Pálení krematoria skončilo a už se neobnovilo. V současnosti se už zřejmě nenašel nikdo, kdo by zábavu zorganizoval. Je to škoda,“ poznamenala mluvčí radnice.

Podle hlavního organizátora akce hasiče Miroslava Šimona se pálení krematoria už okoukalo. "A navíc roli hrají peníze. Postavit krematorium v době, kdy jeho pálení byla v Pelhřimově tradice, nebylo levné a teď bychom se nedopočítali," řekl Deníku.

Zdroj: Youtube

Neexistující pelhřimovské krematorium, které občas někdo přijel do města hledat, nejvíce proslavili herci Rudolf Hrušínský alias doktor Skružný a Jiří Lír jako hypochondr Bedřich Rambousek. Jejich scénka z českého filmu Vesničko má středisková se vryla do paměti snad všem divákům. Na Rambouskovy nekonečné zdravotní stesky mu doktor Skružný v ordinaci dává radu k nezaplacení: „Tak víš co? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“