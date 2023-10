/VIDEO/ Za necelý měsíc stihli v Pelhřimově zmodernizovat kino Vesmír. To momentálně nabízí divákům větší komfort a nové služby. Filmy mají lepší obraz i zvuk, místo části sedadel jsou lehátka a změnil se také provozovatel občerstvení. Kino se po pětadvaceti dnech otevřelo minulý víkend.

Ředitel KZMP Martin Ecler provází zájemce nově zrekonstruovaným kinem Vesmír. | Video: Kulturní zařízení města Pelhřimova

Nejzásadnější změnu zaznamenala technika promítání. „Ta stará se dostala na hranici životnosti. Nový projektor je laserový a měnila se i kompletní technika, která s promítáním filmů souvisí,“ uvedl Martin Ecler, ředitel Kulturních zařízení města Pelhřimova. Filmy mohou lidé vidět na novém plátně a ve 3D projekci čekají na návštěvníky také modernější brýle.

Ubyla sedadla v poslední řadě a také zmizely první tři řady. „Ty jsme nahradily pololehátky. Návštěvníci mohou film sledovat vleže. Inspirovali jsme se ve velkých kinech a chceme divákům nabídnout možnost většího komfortu,“ popsal Ecler.

Zdroj: Kulturní zařízení města Pelhřimova

Vnitřní prostory kina mají novou výmalbu, prodej vstupenek se přestěhoval do vnitřních prostor, samozřejmostí je i bezhotovostní nákup vstupenek. Změnil se i provozovatel občerstvení, to si vzala pod patronát Kulturní zařízení města Pelhřimova (KZMP). „Chtěli jsme mít větší kontrolu nad nabídkou, způsobem přípravy i bezhlučnosti obalů, do kterých se občerstvení dává,“ dodal závěrem ředitel. Modernizaci kina financoval zřizovatel, kterým je Město Pelhřimov.