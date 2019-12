Pelhřimov i kraj úspěšně elektronizují veřejnou správu

Pelhřimov – Druhé místo za rok 2019 získalo město Pelhřimov v soutěži nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v České republice Egovernment The Best 2019, a to v kategorii měst za projekt Portál občana města Pelhřimov.

