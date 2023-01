Příchod jara v Pelhřimově oslaví otevřením nového minigolfového hřiště. Jeho příprava trvala dva roky a vyšla na čtyři miliony korun. „V nejbližších týdnech vysoutěžíme dodavatele na golfové prvky a zázemí. Chceme, aby vše bylo připravené do začátku sezóny. Ta začíná v červnu, ale ideálně bychom to mohli mít připravené už v dubnu,“ prohlásil vedoucí investičního odboru Tomáš Petera.

Na položení golfových drah má v plánu dohlédnout provozovatel hřiště Pavel Kudyn. „Ohlídám si, aby to objednaná firma udělala pořádně. Dosavadní hřiště v Děkanské zahradě sloužilo dlouho a dobře. Strávil jsem s ním přes dvacet let života a bude se mi po něm stýskat. Laťka je pro nové hřiště v Nádražní ulici nastavena vysoko,“ řekl už dříve Deníku Kudyn.

Nemocnice Pelhřimov otevírá podzemní parkoviště pro desítky aut, podívejte se

Sportovci a lidé, kteří mají v oblibě pohyb, se budou moci projíždět také po nových cyklostezkách „Nové trasy vzniknou kolem rybníku Stráž a pak ve směru na Pavlov. Každá z nich vyjde zhruba na třicet milionů korun. Ale je to kryté dotacemi,“ vysvětlil vedoucí financí Petera.

Na mnohem vyšší částky vyjdou také projekty, které město začne budovat letos. Týká se to například oprav ulic Družstevní a Žižkova. „Budeme tam kromě celkové rekonstrukce předělávat vodovod, kanalizaci či veřejné osvětlení. Každá ta ulice vyjde přibližně na pětatřicet milionů korun,“ popsal starosta Pelhřimova Ladislav Med. Řidiči se zároveň dočkají nových parkovišť. Ta vyrostou v Táborské ulici a poblíž kamenného mostu u obchodního centra.

Největší letošní investice Pelhřimova a Humpolce

Přístavby základních škol v Pelhřimově: sedmdesát a šedesát milionů korun

Výstavba mateřské školy v Humpolci: padesát tři milionů korun

Rekonstrukce ulic Družstevní a Žižkova v Pelhřimově: každá pětatřicet milionů korun

Odkup Spolkového domu v Humpolci: osmadvacet milionů korun

Cyklostezky Stráž a Pavlov: každá okolo třiceti milionů korun

Desítky milionů korun budou v Pelhřimově investovat také do přístaveb základních škol. „Chceme zvýšit kapacitu škol pro děti. Zvažujeme zatím investice okolo sedmdesáti a šedesáti milionů. Ale ještě čekáme, jestli dostaneme nějakou dotaci. Každopádně bychom s tím chtěli začít ještě letos,“ ujistil starosta.

Do školství budou nejvíce investovat také v Humpolci. Letos tam dokončí stavbu nové mateřské školy, kterou budou moci využívat i děti od dvou let. Školku otevřou v září. Její výstavba překročí padesát milionů korun. „Jde o vůbec největší investici a projekt v současnosti. Směřujeme k tomu, abychom ji mohli otevřít zároveň s novým školním rokem. Všechno jde zatím podle plánu a počítáme s tím, že to vyjde,“ přiblížila starostka města Alena Štěrbová.

Jednou z maminek, která by ráda služby školky využila, je Veronika Škrabánková. Má dvě děti, které zatím nejsou školkou povinné. „Je dobře, že zde vznikne další školka. Dětí je opravdu hodně, ale míst méně. Do budoucna ji využiju a budu ráda, když v ní budou i mimoškolkové akce jako sportovní kroužky, dětské dny, pohádkové lesy nebo tvoření,“ zamyslela se žena z Humpolce.

Rozhledna kolem pivovarského komína v Humpolci láká. Otevřená je i v zimě

V Humpolci však stále jsou v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet budou zastupitelé schvalovat až prvního března. „Investice už můžeme soutěžit, ale nezahajujeme zatím nové. Plány ještě můžeme upřesnit, až rozpočet schválíme,“ upozornila starostka. Úprav se přesto tradičně dočkají i silnice. Nejvýraznější změnou bude rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Pražská.

Ve druhém největším městě Pelhřimovska zároveň letos dokončí odkup Spolkového domu. S jeho převedením do majetku města začalo už bývalé vedení. Humpolec za kulturní dům zaplatí celkem osmadvacet milionů korun. „Nechceme tam pořádat žádné diskotéky a technoparty. Budova totiž stojí uprostřed bytových domů a nechceme obyvatele rušit. Uvítali bychom naopak plesy, setkávání spolků nebo podnikové večírky,“ předeslala Štěrbová.