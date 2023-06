Město rekordů. V pořadí třiatřicátý ročník originálního festivalu hostilo náměstí v Pelhřimově v sobotu 10. června. Do města, které proslavilo filmové krematorium co ve městě nikdy nestálo, seriál Návštěvníci a rodina Lipských, zavítala opět řada zajímavých osobností.

Festival rekordů v Pelhřimově a nejmenší žena Monika Šimků. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Je sobota a na náměstí je plno. Bez ohledu na střídání vedra a deště. „Já o tom festivalu vždycky jen slyšel a teď jsem ho chtěl vidět. Zamluvil jsem si kvůli tomu v Pelhřimově ubytování,“ svěří se Jaroslav Kroupa z Jihlavy.

Pelhřimov je pro festival rekordů jako stvořený. O tom je přesvědčený Miroslav Marek, prezident pořádající agentury Dobrý den. „Za dobu, co se festival koná tady padlo tisíc rekordů a každý rok přibude řada dalších,“ poznamená a vzpomíná na dobu, kdy se na náměstí v Pelhřimově natáčel seriál Návštěvníci. „Pouť kde točil kolotoč Jiří Kodet byla přesně uprostřed náměstí. Hotel stylizovali filmaři do toho žlutého domu na rohu, kde vůbec hotel není,“ vysvětluje Marek a dodává, jak se v době natáčení jeho bratr upsal do komparzu a minimálně čtyři hodiny trávil na řetízkovém kolotoči. „Pak šel celý zelený domů,“dodává Marek.

Agentura Dobrý den je správce České databanky rekordů, provozovatel Muzea rekordů a kuriozit. Autor a vydavatel České knihy rekordů a Czech Book of Records, pořadatel festivalu Pelhřimov – město rekordů. Samotnému sobotnímu festivalu předchází řada zajímavých akcí a soutěží. Kompletní program najdou zájemci ZDE.

Co host festivalu, to originál. Nejmenší žena v Česku. To je Monika Šimků. „Moje konkurentka v Indii měří ještě o třicet centimetrů méně, já mám skoro metr. Takže vedle ní bych byla čahoun,“ říká s úsměvem sympatická mladá žena. Světem se pohybuje na vozíku nebo o berlích a chystá se na státnice z oboru sociální práce. O svém postižení mluví s humorem. Zdůrazňuje, že nesnáší lidi, kteří chtějí zakázat vtipy o postižených. „Tím dávají najevo, že jsme méněcenní chudáčci, které je potřeba chránit a my to opravdu nepotřebujeme,“ prohlásí a hned dává Deníku záludnou otázku: „Jestlipak víte, jaký je nejlepší nápoj vozíčkářů? Točená kola,“ dodává. Už čtyři roky má přítele, žije normální život a na festivalu je v doprovodu matky Lenky Davidové. Ta pracuje v Jedličově ústavu v Praze.

Některé rekordy se na pódium na náměstí v Pelhřimově asi nedostanou. Josef Dostál z Pelhřimova je sběratel autogramů a festival sleduje od začátku. „Sbírám podpisy herců, umělců, zajímavých lidí. Těch je na festivalu celá řada,“ říká. V jeho archivu je už čtrnáct tisíc podpisů a fotografií. „Mám nejen autogramy a fotky účastníků festivalu. Ale také podpisy všech prezidentů, včetně Petra Pavla. Herců našich i cizích, třeba Angeliny Jolie,“ dodává. Velkou oporu má v manželce, která nejen jeho koníček toleruje, ale dokonce sleduje veřejné dění a dává manželovi tipy, koho by měl požádat o podpis.

Součástí festivalu je ve městě rekordů každoročně i soutěž o rekordmana a kuriozitu roku. Letos je to třeba Pavel Pavel, který rozpohyboval na Velikonočním ostrově sochu Moai. Radek Novotný a Michal Nedzbala z Brna majitelé největší soukromé sbírky rumů, mamky z Prahy které v kostýmu stonožky běžely maraton nebo Petra a Tomáš Hlouškovi z Libišan, majitelé nejbohatší domovní vánoční výzdoby. Festival pořádá agentura Dobrý den společně s městem Pelhřimov.

Zajímavosti z letošního ročníku: Na náměstí v Pelhřimově vysedával na rekordně velké selské židli, kterou vyřezal pětaosmdesátiletý penzista, obří třímetrový plyšový medvěd. Je mladším bratrem pětimetrového bílého rekordmana Maxmiliána, jež sedí na obří houpačce v expozici muzea. Rekordně veliká rámová pila, kterou vyrobili učni z místní SPŠ SOU má na délku 474 centimetrů a zájemci se mohli vyfotit i s největším šroubovákem v České republice, který měří 301 centimetr..