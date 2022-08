V Pelhřimově přibudou cyklostezky: okolo rybníka Stráž, další směrem na Vokov

Budování cyklostezek



* Pelhřimov se chce více věnovat cyklostezkám

* Letos začne budovat trasy do Rynárce a okolo rybníku Stráž

* Hotovo by mělo být příští podzim

* V roce 2023 vznikne pro cyklisty cesta do centra města

Dostupné cyklostezky u Pelhřimova schází Nadě Pakostové. Sama na kole často a ráda jezdí, takže podle svých slov trasu hojně využije. „Bude to mít mimo jiné praktické využití. Když budu muset něco vyřídit na úřadě a bude pěkné počasí, stačí sednout na kolo a dojet tam na něm. Nebudu muset kvůli tomu utrácet za benzin do auta, což se do budoucna bude určitě hodit. Samozřejmě to bude příjemné, i když si člověk udělá cestu přírodou,“ prozradila žena z Rynárce, která se na Pelhřimovsku narodila.

Na plánované trase mezi Pelhřimovem a Rynárcem oceňuje také bezpečnost. „Doprava je tady opravdu hustá. Bude příjemné mít k tomu alternativu. Lidé na kolech se už nebudou muset vyhýbat autům. I maminkám s kočárky to přinese určitě výhody. Přibude jim místo, kudy se budou moci v klidu vydat na procházku. Kromě místních by to mohli využít také turisté,“ dodala Pakostová.

Do budování tras se dělníci pustí letos. Práce by měly začít ještě na podzim. Výběrové řízení už zastupitelé města vyhlásili. Jedna trasa propojí Pelhřimov s obcemi Vokov, Pavlov a Rynárec. Bude měřit přes tři a půl kilometru a vyjde na pětadvacet milionů korun. Druhá cesta za patnáct milionů vznikne kolem rybníku Stráž. Tady si zájemci užijí téměř tisíc tři sta metrů. Na tento projekt následně naváže obnova rybníka.

Jízdu na kole a aktivní život chce město podporovat i nadále. „Máme několik městských částí. Chceme je postupně smysluplně propojit. Lidé budou moci do Pelhřimova dojet bezpečně a jinak než autem. Rynárec by měl jít příkladem,“ uvedl místostarosta okresního města Zdeněk Jaroš.

Nejdříve na letošní cyklostezky naváže průjezd městem. „Povede to od třídy Legií a sportoviště až na sídliště. Cyklisté se tedy pohodlně a bezpečně dostanou po cyklostezkách do centra. Tím ale nekončíme. V hlavě už nápady na další rozšíření mám, ale ještě to prozrazovat nebudu. Prvně je potřeba dotáhnout do konce současné plány,“ nechtěl být konkrétnější pelhřimovský místostarosta.