Projekt nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov významně pokročil. Dělníci dokončují dotěžení stavební jámy i přeložky inženýrských sítí. „Díky těmto krokům mohou postupně začít práce na provádění hydroizolace stavby a betonáže základové desky a navazujících betonových konstrukcí,“ přiblížil další postup stavby Jiří Fousek, generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, která má práce na starosti.

Stavba teď ale výrazně komplikuje dopravu v nemocničním komplexu. „Průjezd ze spodní části areálu do té horní teď není možný. Lidé to musí objíždět zvenku,“ přiblížil náměstek ředitele Petr Adam s tím, že tato uzavírka potrvá zhruba dva měsíce.

Chodci s opatrností projdou. „Opravdu, pokud můžeme poprosit, kdo nemusí, ať k nám teď nevjíždí a respektuje dopravní omezení. Situaci zde komplikují i řidiči, kteří nedodržují zákazy stání,“ apelovala mluvčí Knapová.

Nový pavilon Nemocnice Pelhřimov



- bude mít 5 pater

- bude v něm sídlit gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení a neurologické oddělení

- s ostatními budovami ho propojí 3 nadzemní krčky

- provoz by měl začít na začátku roku 2023

- vyjde na téměř 600 milionů korun

- investorem stavby je Kraj Vysočina

Nový pavilon vzniká mezi administrativní budovou a hlavní lůžkovou budovou. S trochou nadsázky se dá říct, že se v něm lékaři postarají o pacienty od miminek až po dospělé. „V přízemí je plánovaný ambulantní provoz a nezbytné zázemí. V druhém patře budou dětské ambulance a pokoje pro děti. Na oddělení naváže i dětská jednotka intenzivní péče. Ve třetím patře pak vznikne porodnice a gynekologicko-porodnické oddělení,“ popsala Knapová.

„Ve čtvrtém poschodí se budou nacházet gynekologické ambulance a lůžková jednotka neurologického oddělení. Poslední patro pak bude sloužit pro potřebné technické zázemí,“ doplnila Knapová.

Lékaři oceňují lepší organizaci, pacienti pak modernější zázemí. „Jsem moc ráda, že porodnice bude v nové budově. Ta stávající už je přeci jen trochu zastaralá a ačkoliv je zdravotní péče v Pelhřimově na vysoké úrovni, toto celkový dojem trochu kazí,“ svěřila se Monika Černá z Pelhřimovska.

Novinkou budou i parkovací stání v podzemí budovy. „Věřím, že to pacienti uvítají. Budou sloužit především pro klienty nemocnice, ale i pro obslužná vozidla zdravotnického zařízení,“ informoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Bezbariérové nadzemní mosty

Budovu se sousedními objekty propojí tři nadzemní spojovací mosty. Ty budou navíc bezbariérové, což ulehčí práci především zaměstnancům stravovacího provozu. Nebudou totiž muset jídlo převážet venkem, ale k pacientům se dostanou suchou nohou. Stávající traktor, který snídaně, obědy a večeře rozváží, tak už nebude potřeba.

Hotovo bude do dvou let. „Věřím, že stavba bude v součinnosti všech dodavatelů úspěšně dokončená dle harmonogramu, a počátkem roku 2023 bude uvedena do provozu,“ nechal se slyšet Fousek.

Nevyužité ale nezůstanou ani budovy, kde aktuálně sídlí gynekologie a dětské oddělení. „Do budoucna počítáme s tím, že bychom tyto prostory upotřebili pro sociální služby. Přesunuli bychom tam oddělení dlouhodobě nemocných a zřídili novou stanici paliativní péče,“ nastínil Adam.