Laktační poradnu otevřela nově Nemocnice Pelhřimov. Služba je placená, ženy mohou využít finanční příspěvek od pojišťovny. Poradna je otevřená jeden den v týdnu.

Nemocnice Pelhřimov otevřela laktační poradnu. Ilustrační foto: Nemocnice Písek

Službu nabízí pelhřimovská nemocnice úplně nově, a to od února letošního roku. Ženám nabízí individuální péči, pomoc s řešením problémů při kojení a specializovaná poradkyně jim poradí i s péčí o dítě po porodu.

Do poradny mohu klientky zavítat každý čtvrtek od desíti dopoledne do tří hodiny odpoledne. „Poradna je v Pavilonu péče o rodinu ve třetím patře. Pro rezervaci místa si maminky mohou zatelefonovat v pracovní dny od sedmé ranní do půl čtvrté odpoledne na telefonní číslo 565 355 534,“ komentovala mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Za jednu návštěvu zaplatí ženy 500 korun. „Přičemž zdravotní pojišťovny přispívají pojištěnkám, které jsou v roce 2024 těhotné nebo od prvního ledna do jednatřicátého prosince letošního roku porodily, finanční příspěvky na laktační poradenství,“ doplnila Knapová.