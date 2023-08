/FOTO/ Nový Pavilon péče o rodinu otevřela ve čtvrtek nemocnice v Pelhřimově. Stavba za bezmála šest set miliónů korun zajistí moderní standard pro poskytování lékařské péče, ale přináší také inovaci s ohledem na životní prostředí.

Nový Pavilon péče o rodinu otevřela ve čtvrtek nemocnice v Pelhřimově. | Foto: Kraj Vysočina

„Využili jsme zkušenosti, které jsme získali při předchozích stavbách špičkových pracovišť. Pro nás jako zřizovatele pozornost věnovaná pelhřimovské nemocnici nekončí. Realizujeme přístavbu hlavní lůžkové budovy pro instalaci magnetické rezonance, je připravena generální oprava stravovacího provozu nebo opravy technických a servisních objektů,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Investice kraje do nového pavilonu dosáhla 592 milionů korun. Kromě toho nemocnici podpořila darem ve výši dvou milionů eur Nadace Dieter Morszeck Stiftung, projekt spolufinancovalo dále padesát milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kraj Vysočina poskytl dalších sto deset miliónů na pořízení moderní zdravotnické techniky a vybavení. „Nový pavilon byl navržen pomocí BIM technologie. Při projektování byl kladen důraz na provozní požadavky, splněny musely být přísné hygienické normy. Velkou trpělivost si vyžádalo zapojení všech systémů, které jsou třeba k propojení provozů,“ komentoval krajský radní Karel Janoušek.

Do pavilonu se v následujících týdnech přestěhují provozy dětského oddělení, gynekologicko-porodnického oddělení a neurologického oddělení. Zázemí tam rovněž najdou neurologické ambulance, urologické ambulance, gynekologická ambulance, lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Nový dětský obvod se bude v Pelhřimově specializovat na péči o děti do patnácti let.

Ambulance přijme až tisíc pacientů, a to děti nově narozené a bez stávajícího praktického lékaře. „Všichni, kteří najdou v tomto moderním pavilonu zázemí, budou využívat nové a komfortní prostory. Vylepšením provozních vazeb mezi pavilony, které nám umožňují nadzemní spojovací krčky, jsme schopni lépe koordinovat pohyb pacientů a lékařů, což nepochybně zefektivní naši péči,“ řekl ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák.

Nejmodernější nemocnice ve spádovém území

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného se se současným zázemím řadí krajská nemocnice k nejmodernějším ve spádovém území. „Chceme po jejím vedení, aby byla atraktivním zaměstnavatelem i pro absolventy středních a vysokých škol. Hodně si slibujeme od moderního pracoviště gynekologie a porodnice. Toto oddělení dlouhodobě působilo v ne zcela ideálních prostorech. Bude nás zajímat zpětná vazba nastávajících maminek nejen z Pelhřimovska, ale i Dačicka, Jindřichohradecka nebo Vlašimska,“ prozradil Novotný.

Pavilon je navržen s důrazem na energetickou účinnost, zahrnuje inovativní prvky, jako je zelená střecha, která nejen zlepšuje izolaci a úspory energie. Venkovní žaluzie, vzduchotechnika a inteligentní osvětlení jsou dalšími aspekty, které podporují efektivní provoz budovy.

Nemocnice pořídila lůžka plně elektricky polohovatelná, porodní a novorozenecká, která zlepší pohodlí pacientů. Dále pořídila moderní přístrojové vybavení, včetně monitorů životních funkcí, infuzní techniky a ultrazvuků, které umožní pokročilé diagnostické metody a nové způsoby vyšetřování.

Pětipodlažní Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov se začal stavět na podzim 2020. Vznikl minimalistický objekt ve strmém svahu, první nadzemní patro je plně prosklené. Stejný materiál byl zvolen i pro opláštění tří spojovacích krčků, které propojují nový pavilon se sousedními objekty. Barvami architekti nešetřili ani při návrhu řešení interiérů stavby.