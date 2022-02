Co turnaj je, vysvětluje ředitelka FOKUSu Vysočina, Anna Šimonová. „EASI CUP je mezinárodní fotbalový turnaj pro hráče se zkušeností s duševní onemocněním a nejenom pro ně. Díky fotbalu se totiž smazávají rozdíly mezi našimi handicapy. Naše starosti a omezení tu ustupují do pozadí. Sport a pohyb pomáhá udržet si své duševní zdraví a pohodu. A to je hlavní poselství celého turnaje a celé akce,“ uvádí.