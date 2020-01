Speciální provoz o pátečních pololetních prázdninách naplánovala všechna veřejně přístupná rekreační sportoviště na Pelhřimovsku. Pelhřimovský plavecký bazén sice v pátek 31. ledna nepočítá s jinak obvyklým ranním provozem od půl sedmé do osmi hodin, ale pak se otevře už ve 12.30 hodin a zavře pro pátek tradičních 21.30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martina Hašková

Hodinu a půl navíc budou mít v pátek k dispozici i návštěvníci pelhřimovského zimního stadionu, a to mezi jednou a půl třetí hodinou odpoledne. Na humpoleckém zimním stadionu je možno pololetní prázdniny trávit už dopoledne, v pátek se bruslí navíc od 10.00 do 11.15 hodin.Naposledy bude v pátek k dispozici umělé mobilní kluziště na Masarykově náměstí v Pelhřimově, tam by měl být provoz od 14 do 20 hodin.