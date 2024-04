Malé i velké projekty mohou podle svého uvážení podpořit obyvatelé Pelhřimova. Město na jejich uskutečnění vyčlenilo v participativním rozpočtu celkem tři čtvrtě milionu korun. Návrhy lidí musí být konkrétní, musí obsahovat název, odůvodnění přínosu, místo realizace, stejně jako odhadovaný rozpočet.

Obyvatelé Pelhřimova ovlivní, kam v participativním rozpočtu půjdou peníze města; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Místostarosta Karel Kratochvíl uvedl, že je to krok k posílení mezi občany a městem. „Iniciativa má zlepšit Pelhřimov,“ uvedl. Letošní novinkou je možnost podpořit menší projekty s rozpočtem od čtyřiceti tisíc do čtvrt milionu tisíc korun i větší projekt s rozpočtem až do půl milionu korun. „Tím chceme dát šanci i větším a komplexnějším nápadům, které by mohly výrazně přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru a života v našem městě,“ doplnil místostarosta.

Obyvatelé Pelhřimova mají možnost projekty předkládat do konce června. V červenci a srpnu je město zkontroluje. Veřejná prezentace s veřejným hlasováním bude následovat v září a říjnu. Vítězné návrhy město splní v příštím roce.