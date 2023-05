Kam půjdou peníze města? O tom poprvé rozhodnou lidé v Pelhřimově

Pelhřimovští mohou sami navrhnout, do čeho by město mělo investovat část svých peněz. Radnice letos poprvé sbírá návrhy na projekty od lidí, které chce zrealizovat v příštím roce. V participativním rozpočtu vyhradilo na projekty půl milionu korun, návrh jednoho nesmí překročit čtvrt milionu korun. Lidé mohou své nápady předkládat do 16. července.

Masarykovo náměstí v Pelhřimově. | Foto: Jaroslav Loskot