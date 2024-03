Participativní Humpolec: Lidé chtějí sport a zábavu. Poprvé rozhodují o penězích

Brouzdaliště pro děti, kuličko dráha, nové hřiště. To mohou mít obyvatelé Humpolce na Pelhřimovsku. Stačí maličkost. Zapojit se do participativního rozpočtu, který letos město Humpolec vyhlašuje vůbec poprvé. Vyčlenilo na to jeden a půl milionu.

Město Humpolec chce vylepšit svou tvář, pomoci může participativní rozpočet, dobré nápady mají zelenou | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni