V Nádražní ulici v Pelhřimově se kope. Kvůli parovodu

S dopravním omezením se musejí smířit řidiči v Pelhřimově na cestě dopravně vytíženou ulicí Nádražní. Vede tudy hlavní silniční tah z Pelhřimova po silnici první třídy 34 do Kamenice nad Lipou a Jindřichova Hradce. Až do konce května dělníci kopou v ulicích Za Náspem, U Agrostroje a na chodníku v ulici Nádražní. Tyto práce jsou podle městského úřadu Pelhřimov nezbytné z důvodu připojení nového odběrného místa provozovny společnosti Madeta a.s. do soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) společnosti Iromez Pelhřimov.

Pelhřimov Parovod Nádražní | Video: Deník/Štěpánka Saadouni