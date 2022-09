Parkoviště u hřbitova v Novém Rychnově pomůže školce

Odklonit dopravu od školy i školky v Novém Rychnově na Pelhřimovsku by mělo nové parkoviště. To bude stát u místního hřbitova a bude multifunkční. Kromě návštěvníkům hřbitova by mělo sloužit také těm, kteří zavítají do nedaleké sportovní haly.

Parkoviště. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radka Sáblíková