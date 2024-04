Na několik nových změn si budou muset zvyknout řidiči, kteří v Pelhřimově zavítají na parkoviště v ulici Dr. Tyrše. Změny začnou fungovat od prvního května a budou zasahovat po ulici Solní a obchodní dům Vysočina. Je to kvůli tomu, že parkoviště převezme město.

Parkoviště u Obchodního domu Vysočina změní způsob platby, přibude automat; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Mluvčí Pelhřimova Andrea Unterfrancová popsala, co všechno bude od května nové. „Jednou z klíčových změn je způsob platby. Namísto tradičních papírových parkovacích lístků a placení hlídající osobě, bude parkovné hrazeno přímo pomocí automatu. Tento způsob platby přináší rychlejší a pohodlnější proces pro uživatele. Budou si moci vybrat délku parkování a snadno zaplatit potřebnou částku,“ uvedla.

Cenová struktura parkování podle Unterfrancové zůstává přehledná a srozumitelná. „Za každou započatou hodinu parkování bude účtováno třicet korun. Avšak existuje i možnost zdarma parkovat, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 18:00 do 06:00 hodin. O víkendech to bude zdarma od soboty 12:00 hodin do pondělí 06:00 hodin. Tato výhoda by měla přispět k rozšíření možností pro návštěvníky města. Zejména v dobách, kdy je méně intenzivní pohyb vozidel. Cílem není pouze modernizace způsobu placení, ale také zlepšení organizace a efektivity využívání parkoviště. Snaha je minimalizovat problémy s hledáním parkovacího místa a zajistit, aby parkoviště sloužilo všem uživatelům co nejefektivněji,“ informovala mluvčí.