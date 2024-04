Dosud auta v ulici Tyršova v Kamenici nad Lipou parkovala na travnatých a zablácených plochách. Mohl za to déšť, který místa vždy rozmočil. To se však brzy změní. Ve městě na Pelhřimovsku totiž postaví nová parkoviště.

Tyršova ulice a nová parkoviště v Kamenici nad Lipou; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Celkem v Tyršově ulici vzniknou tři odstavné plochy. Podle informací městského úřadu pojmou dohromady osmnáct automobilů. Ty budou nově stát na povrchu z betonových zatravňovacích tvárnic. Hotovo by mělo být nejpozději do června. Kamenice nad Lipou do projektu investuje více než půl milionu korun. Zhotovitelem je společnost ZEMKOP.

Starosta Tomáš Tesař doplnil, že ve městě plánují vybudovat ještě parkoviště v ulici Ke Stadionu a u Kulturního domu. „V ulici Ke Stadionu by mělo vzniknou patnáct nových míst,“ upřesnil.