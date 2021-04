Právě prostranství mezi středními školami v Jirsíkově ulici v Pelhřimově je v těchto dnech v rukou dělníků. Záměrem úprav je rekonstrukce povrchů a navazujícího prostoru mezi školami. „Na tom se pracuje už poměrně dlouho. Těžko se hledala nějaká shoda mezi pedagogickým sborem, studenty a občany. Veřejné prostranství je vždycky takové komplikované,“ řekl starosta Pelhřimova Ladislav Med s tím, že akce se přetáhne až do příštího roku.

V prostoru by měly nově vzniknout tři obytné úrovně, a to stromový bosket, což je skupina vyšších hustě vysázených stromů v mlatovém povrchu, otevřená dlážděná plocha s posedovými stupni a pobytový trávník se stávajícími stromy. „Podle mě je asi každá změna lepší než to, co bylo. Kritika na Facebooku je zbytečná. Rozdělení stromy, žula, trávník je takový univerzální, každý ze školy, pro které to je dělané, si tam najde svoje. Určitě bych vítal, pokud by v parku přibyly lavičky,“ pochvaloval si plánované změny gymnazista Martin Pinkas.

V horní části prostranství budou vysokokmenné muchovníky poskytovat stín pro příjemné posezení. U kamenné zídky bude navíc k dispozici vodní pítko pro osvěžení v parných létech.

Plochu před obchodní akademií dělníci vydláždí přírodním kamenem. Jednat se bude o žulovou velkoformátovou dlažbou, kterou oživí několik citací z her Václava Havla.

Cílem návrhu je zobytnění a zpřehlednění této lokality jakožto předprostoru dvou významných pelhřimovských škol. „Myslím, že větší otevření prostoru, spojení obou škol a propojení s hezkou budovou soudu do jednoho náměstí tomu bude slušet víc. A pokud by se časem našly finance na obnovu fasád obou škol, tím lépe,“ řekl Jan Vytopil.