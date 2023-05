O rušení finančního úřadu se v Humpolci dozvěděli den po Velikonocích. „Ministr financí nás obeslal e-mailem, ve kterém stálo, že se u nás stejně jako v dalších víc než sedmdesáti městech ruší finanční úřad. Je to o nás bez nás,“ komentovala starostka Štěrbová.

Starostka upozornila na zajímavý paradox. „V našem městě má finanční správa vlastní, moderní budovu. V Pelhřimově územní pracoviště finančního úřadu sídlí v pronajaté budově, kde platí stát ročně nájem,“ zdůraznila starostka. Státní budova „finančáku“ v Humpolci je luxusní. Sídlí tam také úřad práce. Finanční úřad v Pelhřimově je podle tamního starosty Ladislava Meda v budově, která není města, ale patří soukromé firmě, které finanční úřad platí nájemné.

Obyvatelům Humpolce se rušení úřadu nelíbí. Zásadně proti je například kadeřnice Eva Jindrová. „Vůbec se mi to nelíbí, budu muset jezdit až do Pelhřimova,“ konstatovala. Podobně to vidí podnikatelka Vladislava Vránová. „Naprostý nesmysl. Jak se může někdo stěhovat z vlastní budovy, někam, kde bude platit nájem,“ dodala. Jiný názor má živnostník Josef Průša. "Státní aparát neškodí osekat," konstatoval.

Starostka Štěrbová upozornila i na další paradox. „Deset úředníků z humpoleckého finančního úřadu přejde do Pelhřimova, aby však nadále poskytovali služby pro obyvatele Humpolecka. Ale již nyní v budově finanční správy v Humpolci pracuje deset úředníků z naší oblasti pro finanční úřady v Praze 2,“ konstatovala starostka. To podle jejího názoru povede jen ke stavbě nových „paláců“ pro okresní finanční úřady a k zátěži pro budoucí státní rozpočty.

Cesta do Pelhřimova čeká podle starostky Štěrbové ty, kdo platí především daň z nemovitostí a podávají daňové přiznání fyzických nepodnikajících osob. Štěrbová se rozhodla za finanční úřad v Humpolci bojovat. Podnikla cesty do Prahy za generální ředitelkou finanční správy a do Jihlavy na jednání s krajskou ředitelkou. „Vše marné. Nová vyhláška se seznamem sídel územních pracovišť od 1. července 2023 je hotová,“ povzdechla si Štěrbová.

Zrušené finanční úřady na Vysočině:

V Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci, Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Pacově a v Telči.

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla zrušení poboček pro některá města znamená ztrátu exkluzivity. „Pokud chce mladá rodina zapustit kořeny ve městě, tak ji zajímá nejen bezpečnost či dostupnost školek a škol, ale také dostupnost úřadů, byť je navštíví jednou za čas,“ podotkl Lukl.

Svaz chce také jednat s prezidentem Petrem Pavlem, který na své seznamovací schůzce se starosty mluvil o tom, že je připravený být mediátorem mezi samosprávou a vládou ve věcech, kde vzniknou třecí plochy. Lukl má obavy, aby po rušení poboček pošt a finančních úřadů neodcházely z obcí i další instituce, například úřady práce.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury krok přispěje k větší efektivitě Finanční správy. Stát podle něj v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. „Dostupnost a kvalita služeb finančních úřadů zůstane zachována,“ zdůraznil ministr s tím, že řešením pro využití opuštěných budov v majetku finančního úřadu je prodej. V Humpolci má ale stát instituci, úřad práce, který na místě zůstává.

Konzultační služby pro obyvatele dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. „Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí,“ uvedlo ministerstvo financí ve zprávě.