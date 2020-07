Pacovští si v těchto dnech připomenuli působení členů umělecké rodiny Autengruberových ve městě.

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově. Ilustrační foto | Foto: Deník / archiv

Ve středu 15. července totiž uplynulo sto let od úmrtí pacovského rodáka a akademického malíře Jana Autengrubera, padesát let od úmrtí Hany Autengruberové-Jedličkové a nedožitých sto let Jany Autengruberové.