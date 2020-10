Lidé z Pacova: špičky ve třídění. Zaberou ještě víc, rozšíří kontejnerová místa

Do deseti let se novou legislativou ceny za ukládání odpadu na skládky mohou zvýšit téměř čtyřnásobně. „Neznamená to však, že se automaticky navýší i poplatek pro občany. My jsme si řekli, že minimálně do roku 2022 ho zvyšovat nebudeme,“ ujistil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Přesto však místní čekají určité změny. I když patří k republikové špičce ve třídění, rozhodli se odpadový systém ještě více vylepšit. „Reagovat včas, omezit produkci odpadů na minimum, více třídit, protože jinak nás to bude stát kalhoty. Tuto větu jsem si původně napsal jako poznámku, ale ona vlastně říká vše podstatné,“ uvedl Vlček. Blíží se zima. V servisech se nestáčí otáčet. Zdržují je roušky i dezinfikování Přečíst článek › Hlavním impulzem pro změnu odpadové infrastruktury v Pacově byl plánovaný ústup od skládkování. „Jinými slovy komunální odpad se bude muset energeticky využívat, tedy spalovat. Legislativa navíc počítá s výrazným zdražením poplatků za skládkování, a to z dnešních 500 korun za tunu odpadu až k částce 1850 korun za tunu v roce 2030,“ vysvětlil Vlček. Určitým řešením by mohla být vlastní spalovna, na tu ale nemají peníze. Rozhodli se proto alespoň omezit množství odpadů. „Musíme změnit přístup a na nové podmínky se včas připravit. Plánujeme například rozšíření kontejnerových hnízd a vybavit rodinné domy patřičnými nádobami na třídění odpadu. Jedná se o takzvaný door to door systém,“ prozradil Vlček. Kontejnerová hnízda už jsou takřka po celém Pacově. Nová přibudou ještě na sídlišti v Nádražní ulici a na sídlišti Za Branou. „Bohužel koronavirová pandemie nám zhatila plánovaná veřejná projednání projektů regenerace zmíněných sídlišť. Jen co to situace dovolí, tato jednání proběhnou, tak abychom mohli vše dotáhnout,“ slíbil Vlček. Pelhřimovští opět rozváží obědy či nákupy potřebným až domů Přečíst článek › Uvažují i o rozšíření kapacity a modernizaci areálu Šimpach, který slouží především pro biologicky rozložitelné odpady a stavební suť. „To by totiž v běžném komunálním odpadu vůbec neměly být,“ podotkl pacovský starosta. Množství odpadu tady neustále roste. „Nicméně zvyšuje se i podíl vytříděného odpadu. Je však nutné podotknout, že i když jsme v porovnání s jinými městy jedni z nejlepších, stále na skládkách končí velké procento toho, co by se dalo ještě zpracovat,“ dodal Vlček.

