Oslavy jsou naplánované na 20. listopadu. Zavzpomínat na svá školní léta během nich mohou i absolventi školy, protože ve stejný den se koná také den otevřených dveří.

Ačkoli svou velikostí pacovský gympl patří spíše k menším školám, studentům nabízí řadu výhod. Jak uvádí zástupci školy na svých webových stránkách, všichni se zde navzájem znají a díky tomu se daří vytvářet ceněné bezpečné, příjemné a tvůrčí prostředí.

Za zmínku stojí i samotná budova. Ta je totiž netradičně architektonicky řešená a kromě samotných učeben ukrývá i tělocvičnu, posilovnu či laboratoře. Škola se do ní přestěhovala v roce 1997.

Jedenáctiletá střední škola a posléze Základní škola a gymnázium Pacov původně vznikla už v roce 1956. V roce 1976 ale zanikla a jako samostatný právní subjekt byla obnovena až v roce 1991. A právě toto výročí si letos připomíná.

Gymnázium Pacov

- šestileté

- jediné na Pelhřimovsku, jedno z mála v České republice

- vzniklo v roce 1991

- od roku 2015 patří městu

- prvním ředitelem byl František Hofman

- současným ředitelem je Josef Novák

V prvním školním roce po znovuotevření tady fungovala jen jedna třída, další dvě se přidaly až v roce následujícím. V současné době školu navštěvuje přes 150 studentů.

Od roku 2001 byl jejím zřizovatelem Kraj Vysočina, ale v roce 2015 ji převzalo do své správy město. Právě to ji zachránilo. „Jinak by ji zrušili. V systému financování, který tady byl v předchozím období, byla totiž neudržitelná,“ vysvětlil Kocour.

Jak dodal místostarosta Lukáš Vlček, neměnili by. „Sice nás to stojí nemalé peníze, ale benefity, které přináší, výrazně převyšují náklady,“ podotkl. „Je významné nejen po stránce sociální, ale i kulturní, sportovní a má vliv i na společenský život,“ uzavřel Vlček.