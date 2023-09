Tradiční Svatomichalská pouť se koná celý víkend v Pacově na Pelhřimovsku. Je to poslední pouť letošního roku na Vysočině. Zážitky z lidové zábavy ale kazí změna počasí.

Chlad vítr a deštivo. Tak to vypadá v Pacově už od rána. „Snad se to odpoledne zlepší, na návštěvě by to bylo znát,“ přejí si trhovci. Do Pacova jich přijely desítky. K tomu řada zábavních atrakcí. „Jen ty ceny se mi moc nelíbí. Není divu, když člověk pamatuje kolotoč za deset korun,“ říká s úsměvem Josef Kopečný, který se na pouť vypravil s vnukem, ale jak dodává, chladné počasí je nejspíš zažene brzy domů. Výstavu zvířátek ale už stihli.

Pravidelnou součástí pouti v Pacově je totiž i výstava drobného zvířectva, kterou organizuje pacovský spolek Český svaz chovatelů. „Na tuhle výstavu jsem chodil už jako kluk,“ vzpomíná současný předseda spolku, chovatel holubů Jiří Dudák. Upozorňuje, že pacovský spolek chovatelů má tradici dlouhou skoro sto let. „Stovku oslavíme v roce 2025,“ upřesňuje.

V současné době má spolek jednadvacet členů, věkový průměr kolem padesáti let. „Mladých chovatelů bývalo hodně, ale teď je to zábava, která mladé moc netáhne,“ povzdechne si Dudák. Na výstavě předvádí svoje úspěchy skoro padesát chovatelů hlavně z Pelhřimovska. Nejpočetnější je expozice králíků. O ty je také největší zájem, protože výstava je zároveň prodejní.

Pouť dočasně omezuje dopravu

Návštěvníci pacovské pouti se ale musejí smířit s omezením dopravy. „Od pátku až do neděle je zákaz vjezdu vozidel do centra v obou směrech,“ upozorňuje starosta Tomáš Kocour. Přesunuta je i autobusová zastávka.

V souvislosti se stánkovým prodejem o pacovské pouti a následným úklidem je podle starosty zákaz parkování od pátku devětadvacátého září od šestnácti hodin do pondělí druhého října do dvanácti hodin v ulici Jana Autengrubera. „Dále na parkovišti u náměstí, na náměstí, ve Španovského ulici, na parkovišti proti Kebab House, parkovišti pod farou, v ulici za kostelem, v části Pošenské ulice a před sokolovnou,“ dodává starosta. Na dodržení zákazu dohlíží policisté.

Pro parkování vozidel lze využít parkoviště před zámkem, u polikliniky, u prodejen Albert a Penny market, u jídelny na Růžku a u sportovního areálu u svaté Anny.

Návštěvníci Pacova se ale nemusejí pobavit jen na pouti. Otevřené je muzeum Antonína Sovy. Muzeum představuje stálou expozici Život a dílo Antonína Sovy a historickou expozici města Pacova. Otevřený je i zámek.