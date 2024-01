Sokolovna pochází z konce 20. let minulého století z doby První republiky. Opravy potřebuje jako sůl. To si myslí Jaromír Sviták, předseda souboru lidových písní a tanců Stražišťan. „Budova je v neutěšeném stavu. Všechno oprýskané. Před čtrnácti dny tam byl ples a pořadatel musel na ta nejhorší místa pověsit balonky. Kdysi tam opravovali podlahu, ale to je už dávno,“ řekl Deníku.