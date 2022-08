Pacov se pustil do oprav silnic. Na konci budou i chodníky a osvětlení

/FOTO/ Do ulice Starodvorská a místní části Bedřichov v Pacově na Pelhřimovsku vyjely bagry. Město chce obě lokality opravit do konce léta. „Rekonstrukce Bedřichova navazuje na opravy Starodvorské ulice. Je to takový balíček, který je dohromady. Z prací je ale rozhodně větší Starodvorská,“ informoval starosta města Tomáš Kocour. Do konce roku chce ještě město ve Starodvorské ulici také chodníky a veřejné osvětlení.

Pacov se pustil do oprav silnic. | Foto: Se souhlasem města Pacov