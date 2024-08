Průtah Pacova na Pelhřimovsku není v nejlepším stavu. Město proto s Krajem Vysočina jedná o opravě. Kromě průtahu by v Pacově chtěli opravit i další silnice.

Starosta Pacova Tomáš Kocour hodnotí stav silnice jako katastrofální. „Fakt, že tato komunikace není ve vlastnictví města, nás značně limituje. Její katastrofální stav nás velmi trápí. Opakovaně proto jednáme s krajem o její opravě. Nový povrch je potřeba udělat po celé délce, tedy od areálu IZS po křižovatku Lukavec–Hořeplik. Do oprav by měla být zahrnuta i část ulice Hronova,“ předeslal.

Opravit by silničáři mohli také přeložku mezi silnicemi II/128 a II/129. „Ta by odklonila dopravu u fotovoltaické elektrárny směrem na čerpací stanici Medos Agro, kde by se napojila na silnici vedoucí na Cetoraz. Aktuálně čekáme na zahájení přípravy projektové dokumentace. Dalším velkým a důležitým tématem, o kterém s krajem jednáme, je dokončení modernizace silnice II/128 směrem na Lukavec a západní obchvat Pacova,“ doplnil starosta.