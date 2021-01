Pacov patří v třídění ke špičce. V soutěži získali třicet tisíc korun

Co do třídění a recyklace odpadu patří Pacovští k vysočinské špičce. Potvrzuje to i vítězství v soutěži My třídíme nejlépe, kterou už tradičně vyhlašuje společnost Asekol.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Kristýna Hortvíková

„Dlouhodobě investujeme do infrastruktury pro nakládání s odpady. Cena je pro nás důkazem, že systém funguje a že lidé mají možnost odložit nepotřebné elektrospotřebiče, které se poté smysluplně opět využijí,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček. Součástí ocenění je i šek na třicet tisíc korun. „Hodně jsme investovali do infrastruktury, jako jsou místa pro odložení odpadu, v minulosti vybudovaný sběrný dvůr, odpadový areál Šimpach a podobně. Také se zaměřujeme na osvětu, pořádáme pro školy různé soutěže,“ sdělil Vlček. Stavba cyklostezky mezi Počátkami a Žirovnicí se protahuje. Kvůli biokoridoru Přečíst článek › Peníze tak využijí na rozvoj odpadového hospodářství. „V letošním roce nás čekají změny v systému svozu odpadu a určitě budeme potřebovat zdroje na další investice pro dostupné třídění,“ dodal Vlček.