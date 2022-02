Lokalita nad Sídlištěm Míru má pro město zvláštní význam. „Je to lokalita, do které investujeme dlouhodobě. Vznikne zde celkem sto rodinných domů, dva bytové domy a parkovací dům. Chybět nabude ani související infrastruktura, jako je zeleň, parkování, dětská hřiště a místa na odkládání odpadu,“ popsal místosta Lukáš Vlček. „Bude to zkrátka taková moderní městská čtvrť,“ dodal.

V současné chvíli tady už stojí zhruba třicet rodinných domů a jeden bytový dům se čtyřiceti byty. Další budou přibývat v jednotlivých etapách. V Pacově prodej parcel funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. „Chceme, aby se u nás stavělo a aby tu mladí zůstávali. Nechceme jít cestou dražeb, protože by se cena pozemků mohla vyšplhat do několikanásobných částek než nyní, a to je pro mladé rodiny často problém,“ podotkl místostarosta. „Tato pravidla se tady osvědčila,“ uzavřel.