Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Básníka dnes připomíná například Park Antonína Sovy, který se nachází u silnice z Pacova směrem na Lukavec. Roku 1934 v něm byl vztyčen kamenný pomník, ve kterém je uložena urna s básníkovým popelem. Nápis na desce zní „Kruh se uzavírá“.

Nejvýznamnějším pacovským rodákem byl básník Antonín Sova. Narodil se 26. února 1868 do rodiny učitele, která tehdy žila na tamním zámku. Mezi Sovova nejznámější díla patří například básnický portrét Z mého kraje, ve kterém se odkazuje právě na život zde.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.