„Čistička má asi nejvýraznější spotřebu. Světelné elektrárny asi budou naše největší akce letoška. Ale to teprve připravujeme, realizace ještě přijde. Hlavním cílem samozřejmě je, že chceme ušetřit. Kvůli cenám energií je soběstačnost na místě. Připojit chceme primárně ty budovy, které mají největší spotřebu. Zateplené už jsou, jenže to nestačí. Takhle dosáhneme větších úspor,“ řekl starosta Pacova Kocour.

Solární panely bude město moci dát na budovy, kde se jim to podařilo vyjednat s dodavatelem energie. „Záleží na smlouvách. My to dáme na ty budovy, kde se nám to podařilo vyjednat s EG.D. Energetické úspory řešíme dlouhodobě, aspoň pět let. Akorát teď nastal správný čas,“ dodal Kocour.

