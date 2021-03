Konkrétně kaplan Jan Blažek, který je zároveň také čerstvým členem mobilní Domácí paliativní péče, poskytuje své služby i na lůžkových odděleních v Nemocnici Pelhřimov, zejména oddělení dlouhodobě nemocných. „Myslím si, že hlavně na oddělení dlouhodobé péče je přijetí úžasné. Musím říci, že pacienti jsou velmi vstřícní a hlavně vděční za to, že si s nimi někdo povídá, že za nimi někdo přichází,“ usmál se Jan Blažek.

Nemocniční kaplan je tu především pro pacienty v jejich krizových situacích, kdy se dozvědí těžkou zprávu o svém zdravotním stavu.

A právě negativních zpráv je v tuto dobu víc než dost. „Je to někdy moc smutné, když člověk vidí i třeba mladší lidi než jsem já, kteří umřeli na covid. Setkal jsem se i s tím, že včas nepřišli s léčbou, která by jinak asi byla běžná, a došlo k velkým tragédiím. To jsou smutné věci,“ popsal aktuální situaci duchovní.

Duchovní služba



v nemocnici je kaplan Jan Blažek vždy dvakrát týdně



ve středu dochází na oddělení dlouhodobě nemocných



ve čtvrtek je k dispozici mobilní Domácí paliativní péče



nemocniční kaplan poskytne nebo zprostředkuje kontakt na duchovní z ostatních státem uznaných církví a náboženských společností



duchovní služba je součástí komplexní péče poskytované pacientům Nemocnice Pelhřimov



kontakt na nemocničního kaplana je +420731 691 313 nebo kaplan.blazek@gmail.com

Někdy ale stačí, když si Jan Blažek s pacienty příjemně popovídá a třeba i zavzpomíná na staré dobré časy.

„Povídáme si o aktuálních věcech, například, že začala postní doba, blíží se Velikonoce a vzpomínáme, jak babičky prožívaly toto období v mládí, či se svými dětmi. Dokonce jsem se naučil díky jedné paní péct masopustní koblihy. Když pak strávíme chvilku jenom osobním kontaktem a požehnáním, vidím, že se lidem na tváři objeví úsměv nebo možná dojetí, někdy ukápne slzička,“ podělil se kaplan o své zkušenosti z nemocnice s tím, že takové chvíle jsou pro něj velkou radostí.

Duchovní Českobratrské církve evangelické ale nechodí do pelhřimovské nemocnice s prázdnou. Nemocné většinou navštěvuje s kytarou na zádech. „S kaplanem jsme velmi spokojení. Jsme rádi, že k nám jednou týdně dochází. Pacienti se na něj vždycky velmi těší. Myslím si, že kdyby nepřišel, bylo by jim to i líto, protože s nimi vždy vlídně promluví a zazpívá si s nimi písničky,“ pochvaluje si Petra Mazáčová, vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných pelhřimovské nemocnice.

Přítomnost kaplana vítají v těchto dnech i ostatní zdravotníci. „Už se přihlásilo i několik lidí z řad zdravotníků o individuální soukromý rozhovor. Zvláště v této těžké době, kdy mnozí trpí nedostatkem sociálních kontaktů, je důležité některé osobní otázky prohovořit s někým, komu můžete důvěřovat, že dodržuje zpovědní tajemství,“ poznamenal duchovní.

Jan Blažek, který v loňském roce oslavil šedesáté narozeniny, má letité zkušenosti mimo jiné i z mírových misí, které podnikl s vojáky v Bosně a Hercegovině, Afghánistánu či Kosovu.

„Nemocniční kaplan je tu pro pacienty a jejich rodiny, blízké, zaměstnance nemocnice, věřící i nevěřící. Role kaplana je, aby podporoval a chránil důstojnost každé osoby, aby doprovázel při uzdravování, ale i v utrpení či umírání,“ sdělila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Po namáhavém týdnu především po psychické stránce odpočívá Jan Blažek nejraději na zahradě nebo v lese s motorovou pilou a samozřejmě také s kytarou. „Nejde na to nemyslet, ale člověk s tím vším nemusí být sám, a to je hodně důležité,“ zdůraznil kaplan.

Mgr. Jan Blažek (mjr.v.v.)

narodil se 16. 12. 1960 ve Šternberku

od roku 1985 je duchovním Českobratrské církve evangelické

farářem byl v Jindřichově Hradci

v roce 2001 se stal vojenským kaplanem

působil jako kaplan Velitelství sil územní obrany v Táboře, dále jako kaplan 15. ženijní záchranné brigády v Bechyni a Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav

zúčastnil se misí SFOR II v Bosně a Hercegovině, ISAF v Afghánistánu a KFOR v Kosovu

působil jako vojenský kaplan Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

zároveň byl místopředsedou Asociace nemocničních kaplanů ČR

od poloviny ledna letošního roku pracuje v Nemocnici Pelhřimov jako nemocniční kaplan

s manželkou Drahomírou mají čtyři děti