Tematický program pro všechny generace k oslavám pětasedmdesátého výročí od konce druhé světové války přesunuli v Humpolci do virtuálního světa.

Dobová fotografie z osvobození Humpolce. | Foto: Archiv města Humpolec

„V době krizových opatření se řada aktivit, které se nemohou uskutečnit naživo přesunula do on-line světa, případně do tradičních médií. A protože pětasedmdesát let od konce druhé světové války a osvobození patří k významným dějinným milníkům, nemůže být úplně zapomenuto,“ sdělila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.